Зеленський змінив голову Закарпатської ОДА

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова з посади та тимчасове покладання його обов'язків на заступника голови ОДА Петра Добромильського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на укази №587/2021 та №588/2021, які оприлюднені на сайті глави держави.

"Звільнити Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в першому указі. "Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Закарпатської облдержадміністрації на Добромильського Петра Петровича", - йдеться у другому.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроект про фінансові звіти партій і повернув його на доопрацювання.