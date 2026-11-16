Ворожий удар по Кіровоградщині: пошкоджено транспортне підприємство

Фото: Кіровоградська ОВА

У ніч на 16 листопада російські війська атакували транспортне підприємство у Голованівському районі Кіровоградської області

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з транспортних підприємств району.

На території об'єкта спалахнула пожежа, вогонь охопив будівлі та техніку.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада РФ атакувала Україну 158 ударними БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.