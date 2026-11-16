Ворожий удар по Кіровоградщині: пошкоджено транспортне підприємство
У ніч на 16 листопада російські війська атакували транспортне підприємство у Голованівському районі Кіровоградської області
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожої атаки пошкоджено одне з транспортних підприємств району.
На території об'єкта спалахнула пожежа, вогонь охопив будівлі та техніку.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 16 листопада РФ атакувала Україну 158 ударними БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.
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