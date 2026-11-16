20:20  15 листопада
Відключення світла 16 листопада: в Укренерго назвали графіки
20:45  15 листопада
У Харкові майор вимагав з військового 10 тисяч доларів
10:42  16 листопада
На Дніпропетровщині таксист зливав росіянам позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2026, 09:39

Удар по Кримському мосту: окупанти перекрили рух транспорту

16 листопада 2026, 09:39
Читайте также на русском языке
Ілюстратвине фото: Defense express
Читайте также
на русском языке

У понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили

Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, передає RegioNews.

За його словами, рух мостом може бути обмежений приблизно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучили необхідні служби, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

Також Аксьонов повідомив про можливість скористатися поромним сполученням між Кримом і портом "Кавказ". За його словами, ситуацію він тримає на особистому контролі.

Водночас Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на підписників повідомив, що удар нібито стався о 05:38 по одній з арок судноплавного прольоту мосту.

Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.

Після початку повномасштабного вторгнення міст став важливим маршрутом військової логістики Росії для постачання окупаційних військ.

Кримський міст неодноразово зазнавав атак:

  • 8 жовтня 2022 року – внаслідок вибуху частково обвалилися автомобільні прольоти мосту, також загорілися цистерни з пальним у залізничному складі. Загинули троє людей.
  • 17 липня 2023 року – міст атакували морські безпілотники Sea Baby. Було пошкоджено автомобільну частину споруди. Загинули двоє людей, ще одна дитина отримала поранення.
  • 3 червня 2025 року – СБУ заявила про підрив підводної частини опор Кримського мосту. Для цього використали спеціально закладену вибухівку.
gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Крим ЗСУ атака Кримський міст
На Харківщині прикордонники накрили вогнем укриття росіян
15 листопада 2026, 18:40
СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Самара" в Росії
14 листопада 2026, 17:47
Всі новини »
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Ворог поцілив по підприємству у Дніпрі: спалахнула пожежа
16 листопада 2026, 11:46
На Львівщині "Жигулі" зіткнулися з автопоїздом: є травмовані
16 листопада 2026, 11:36
Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: є постраждалі
16 листопада 2026, 11:28
Від загрози розколу до онлайн-виборів: як змінилася риторика Зеленського
16 листопада 2026, 11:22
Росіяни вдарили по Слов'янську: чоловіка дістали з-під завалів 14-поверхівки
16 листопада 2026, 11:11
На Одещині через удари РФ залишились без світла понад 52 тисячі родин
16 листопада 2026, 10:58
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє загиблих, дитина у лікарні
16 листопада 2026, 10:46
На Дніпропетровщині таксист зливав росіянам позиції ЗСУ
16 листопада 2026, 10:42
Зеленський анонсував "Рамштайн": Україна проситиме ракети Patriot і NASAMS
16 листопада 2026, 10:28
На Донеччині через російські удари загинули чотири людини, ще чотири – поранені
16 листопада 2026, 10:12
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Андрусів
Юрій Касьянов
Всі блоги »