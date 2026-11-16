Удар по Кримському мосту: окупанти перекрили рух транспорту
У понеділок, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про удар по Кримському мосту. Через це рух транспорту переправою тимчасово обмежили
Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, передає RegioNews.
За його словами, рух мостом може бути обмежений приблизно до середини дня. Для ліквідації наслідків залучили необхідні служби, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.
Також Аксьонов повідомив про можливість скористатися поромним сполученням між Кримом і портом "Кавказ". За його словами, ситуацію він тримає на особистому контролі.
Водночас Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на підписників повідомив, що удар нібито стався о 05:38 по одній з арок судноплавного прольоту мосту.
Довідка: Кримський (Керченський) міст – незаконно збудована Росією транспортна споруда, яка з'єднує тимчасово окупований Крим із Краснодарським краєм РФ через Керченську протоку. Автомобільну частину мосту відкрили у травні 2018 року, залізничну – у грудні 2019-го.
Після початку повномасштабного вторгнення міст став важливим маршрутом військової логістики Росії для постачання окупаційних військ.
Кримський міст неодноразово зазнавав атак:
- 8 жовтня 2022 року – внаслідок вибуху частково обвалилися автомобільні прольоти мосту, також загорілися цистерни з пальним у залізничному складі. Загинули троє людей.
- 17 липня 2023 року – міст атакували морські безпілотники Sea Baby. Було пошкоджено автомобільну частину споруди. Загинули двоє людей, ще одна дитина отримала поранення.
- 3 червня 2025 року – СБУ заявила про підрив підводної частини опор Кримського мосту. Для цього використали спеціально закладену вибухівку.