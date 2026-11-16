Росіяни атакували Харківщину: дев’ятеро людей постраждали за добу

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 11 населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словми, у Харкові поранення отримали троє людей – чоловіки віком 59 і 48 років та 55-річна жінка. Ще двоє містян – 47-річна жінка та 60-річний чоловік – зазнали гострої реакції на стрес.

У селищі Пісочин поранено 74-річного чоловіка. Ще троє місцевих жителів – чоловіки віком 47 і 50 років та 47-річна жінка – отримали гостру реакцію на стрес.

Для атак по Харківщині російські війська застосували чотири керовані авіабомби, чотири безпілотники типу "Молнія", сім FPV-дронів та 33 БпЛА, тип яких наразі встановлюють.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області.

Зокрема, у Харкові пошкоджено два багатоквартирні будинки, будівлю дитячого закладу, готель, зупинку громадського транспорту, два автобуси та чотири автомобілі.

У Богодухівському районі пошкоджено чотири приватні будинки в селищі Золочів, у Куп’янському – три будинки та гараж у селищі Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено десять приватних будинків у селі Оскіл. У Харківському районі руйнувань зазнали два будинки в Пісочині та один у Малій Данилівці.

Також у Чугуєві пошкоджено гаражі, а в селі Леб’яже – господарську споруду.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада російські загарбники масовано атакували Одеську область. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об'єкти та кілька приватних будинків. Через падіння уламків та вибухові хвилі у житлових будинках вибито вікна.