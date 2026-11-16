Атака РФ на Дніпро: кількість поранених зросла, двоє – у тяжкому стані
Кількість поранених внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 10 людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Усіх постраждалих госпіталізували. У тяжкому стані перебувають двоє чоловіків віком 26 та 47 років.
Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Раніше повідомлялося про одну загиблу людину та чотирьох поранених.
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