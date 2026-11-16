Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Пошкоджені кілька багатоповерхових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна та понівечило балкони. Отримала поранення 44-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Внаслідок іншого удару по Дніпру зайнялися автівки на дорозі. Загинула одна людина, ще троє дістали поранень.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області. Постраждали дві людини.