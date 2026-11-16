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У ніч на 16 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Черкаської області

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та АТ "Черкасиобленерго", передає RegioNews.

У Звенигородському районі пошкоджено кілька енергооб'єктів, через що частина споживачів залишилася без електропостачання.

На місцях ударів працюють відповідні служби. Енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам.

Крім того, російський безпілотник влучив у територію недіючого підприємства. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада російські війська атакували Вінницьку область. Зафіксовані влучання в об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики.