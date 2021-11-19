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19 ноября 2021, 14:21

Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА

19 ноября 2021, 14:21
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на замглавы ОГА Петра Добромильского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указы №587/2021 и №588/2021, которые обнародованы на сайте главы государства.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в первом указе.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", – говорится во втором.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект о финансовых отчетах партий и вернул его на доработку.

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