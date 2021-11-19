Зеленский сменил главу Закарпатской ОГА
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности и временном возложении его обязанностей на замглавы ОГА Петра Добромильского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указы №587/2021 и №588/2021, которые обнародованы на сайте главы государства.
"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в первом указе.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", – говорится во втором.
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