На Донеччині через російські удари загинули чотири людини, ще чотири – поранені
Упродовж 16 листопада російські окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Три людини загинули у Дружківці та одна – у Львівці.
Ще четверо людей дістали поранення: одна людина у Дружківці, двоє у Львівці, одна у Словʼянську та одна людина у Малотаранівці.
Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4481 загиблий і 10 999 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення.
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