Фото: поліція

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Три людини загинули у Дружківці та одна – у Львівці.

Ще четверо людей дістали поранення: одна людина у Дружківці, двоє у Львівці, одна у Словʼянську та одна людина у Малотаранівці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4481 загиблий і 10 999 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення.