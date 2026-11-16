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16 листопада 2026, 10:12

На Донеччині через російські удари загинули чотири людини, ще чотири – поранені

16 листопада 2026, 10:12
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Фото: поліція
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Упродовж 16 листопада російські окупанти вбили чотирьох жителів Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Три людини загинули у Дружківці та одна – у Львівці.

Ще четверо людей дістали поранення: одна людина у Дружківці, двоє у Львівці, одна у Словʼянську та одна людина у Малотаранівці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4481 загиблий і 10 999 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення.

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