Фото: ОВА

У ніч на 16 листопада російські загарбники масовано атакували Одеську область

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктурні об'єкти та кілька приватних будинків. Через падіння уламків та вибухові хвилі у житлових будинках вибито вікна. Також виникли пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, вранці 16 листопада російські війська завдали ударів по Дніпру. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.