На Закарпатті вакцинуватися від коронавірусу можна анонімно

Фото: iз відкритих джерел

Про це на брифінгу заявив автор ідеї, керівник кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету, професор, депутат Закарпатської обласної ради Федір Шандор, передає RegioNews.

За його словами, в рамках соціологічного дослідження, проведеного за запитом європейських соціальних студій, було здійснено поверхневий соціологічний зріз з вакцинації та нелегальної купівлі сертифікатів, ПЛР-тестів та експрес-тестів на території Закарпаття.

За результатами цього дослідження, більше 4 тисяч сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу можуть бути фальшивими.

"І це тільки айсберг. Ці підроблені документи виготовлялися не тільки на території Закарпаття", - уточнив Шандор.

Також, за словами професора, в рамках дослідження громадян, які мають підроблені сертифікати, анонімно запитували, чи хотіли б вони все ж вакцинуватися.

"Ми отримали такий результат: більше 35% опитаних нами людей вже шкодують про те, що не зробили вакцинацію, але юридично вона зафіксована. Тому, як вийти з цієї правової та моральної колізії-вони не знають. Інший момент, про який ми чули, це те, що громадянин хотів би зробити щеплення, але його сім'я категорично проти. Також спрацьовують релігійні фактори, через які жителі області не хочуть переступати", – додав Шандор.

Він уточнив, що після цих досліджень виникла ідея почати експеримент і створити Анонімний кабінет для людей, які бажають вакцинуватися, але які не хочуть, щоб їх фіксували в електронній системі охорони здоров'я, "Дії" і т. д.

У свою чергу лікар-інфекціоніст Віктор Петров повідомив, що при погодженні з Закарпатською ОДА, епідеміологами, іншими фахівцями було вирішено створити Анонімний кабінет і запустити так звану COVID-амністію.

"Це буде кабінет, який дозволить абсолютно анонімно вакцинуватися тим людям, які зафіксовані в системі щеплень, але не робили їх", – уточнив інфекціоніст.

Він підкреслив, що держава в даному випадку проявляє свою добру волю, щоб допомогти людям і забезпечує роботу Кабінету вакцинами.

За інформацією Петрова, кабінет відкрився вчора, 17 листопада, в Ужгороді по вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). Він оснащений вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer і Moderna.

Зробити щеплення в цьому кабінеті зможе будь-який житель Закарпаття, який з певних причин не хоче, щоб його дані про вакцинацію були внесені в електронну систему охорони здоров'я. Вакцинуватися можна буде цілодобово, і для цього навіть не потрібно буде вказувати свої контактні дані і телефон.