Зеленский ввел в действие санкции против сотрудников российских спецслужб
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 28 сотрудников спецслужб РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ №584/2021 на сайте главы государства.
В документе указаны граждане России (23 человека) и Украины, сотрудники российских спецслужб.
Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил в силу в день опубликования.
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