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18 ноября 2021, 19:45

Зеленский ввел в действие санкции против сотрудников российских спецслужб

18 ноября 2021, 19:45
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против 28 сотрудников спецслужб РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ №584/2021 на сайте главы государства.

В документе указаны граждане России (23 человека) и Украины, сотрудники российских спецслужб.

Санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступил в силу в день опубликования.

Владимир Зеленский СНБО указ Россия

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