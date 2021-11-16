"Щоб легше було дихати": Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям по тисячі гривень

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Громадянам, які зробили два щеплення від коронавірусу, платитимуть по тисячі гривень через додаток "Дія"

Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, це будуть робити для того, щоб "було легше дихати громадянам і бізнесу".

"Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або Виставковий центр. Або купити квитки для подорожей всередині країни, на внутрішні авіа і залізничні перевезення", - розповів він.

За словами Зеленського, подібна програма стартує 19 грудня, до кінця року і на початку 2022-го на неї виділять в цілому 6 мільярдів гривень. Вона діятиме не один місяць, гроші зможуть отримати навіть ті, у кого немає додатка "Дія".