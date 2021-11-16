09:12  16 листопада
Новий антирекорд: за добу майже 850 людей померли від коронавірусу
15:23  15 листопада
Захід бачить велику загрозу вторгнення РФ в Україну цієї зими – Financial Times
12:16  15 листопада
Київ і 17 областей залишаються в "червоній" зоні
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2021, 09:43

"Щоб легше було дихати": Зеленський пообіцяв вакцинованим українцям по тисячі гривень

16 листопада 2021, 09:43
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Громадянам, які зробили два щеплення від коронавірусу, платитимуть по тисячі гривень через додаток "Дія"

Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні, передає RegioNews.

За його словами, це будуть робити для того, щоб "було легше дихати громадянам і бізнесу".

"Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або Виставковий центр. Або купити квитки для подорожей всередині країни, на внутрішні авіа і залізничні перевезення", - розповів він.

За словами Зеленського, подібна програма стартує 19 грудня, до кінця року і на початку 2022-го на неї виділять в цілому 6 мільярдів гривень. Вона діятиме не один місяць, гроші зможуть отримати навіть ті, у кого немає додатка "Дія".

"Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам", - запевнив Зеленський, додавши, що"нікого не залишать без допомоги і підтримки".

Володимир Зеленський COVID-19 щеплення коронавірус вакцинація

Щеплення проти COVID-19 за тиждень зробили більше ніж 1,6 млн українців
15 листопада 2021, 20:56
За добу 145 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу. Це в два рази менше, ніж вчора
14 листопада 2021, 15:11
В Україні за добу вакцинували від COVID-19 майже 300 000 чоловік
13 листопада 2021, 15:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram