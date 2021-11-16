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16 листопада 2021, 21:05

Європа стоїть перед вибором: російський газ, або мир та підтримка України – Борис Джонсон

16 листопада 2021, 21:05
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Фото з відкритих джерел
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Європа незабаром має обрати – закуповувати все більше енергоносіїв з Росії або підтримувати Україну, мир і стабільність

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час промови на банкеті лорда-мера у Гільдхоллі, передає RegioNews із посиланням на liga.net.

Він зазначив, що західна спільнота підтримує суверенітет та територіальну цілісність України не тому, що хоче стати противником Росії чи оточити її. За словами Джонсона, це робиться тому, що Захід відданий цінностям демократії та свободи, які поділяє велика кількість людей у Європі.

Прем'єр Великої Британії зазначив, що Захід швидко відповів, коли Польща попросила допомоги у ситуації зі штучною міграційною кризою на її кордонах з Білоруссю.

"Я сподіваюся, що інші європейські країни усвідомлюють: скоро постане вибір між спрямуванням все більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи та захистом України, відстоюванням справи миру та стабільності", – сказав він.

Як повідомлялося, Financial Times пише, що нове нарощування військових сил Росії поблизу України свідчить, що очільник Кремля вбачає в Україні "незавершену справу", та оцінює загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, як найвищу з 2014 року.

Борис Джонсон Євросоюз Росія газ Україна

 
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