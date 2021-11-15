ТСК Верховної Ради не знайшла спільного між зривом затримання "вагнерівців" та Зеленським

Фото: facebook.com/m.bezuhla

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради (ТСК) не знайшла доказів причетності президента Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака до зриву спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера влітку 2020 року

Про це заявила голова ТСК, нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає RegioNews із посиланням на liga.net.

Оголошення проміжного підсумку ТСК відбувається на тлі обіцянки журналістів Bellingcat опублікувати своє розслідування цього тижня.

На початку брифінгу Безугла сказала, що замість "спецоперація" коректно використовувати термін "активний розвідзахід". Версію, яку розповіла нардеп, можна поділити на дві частини.

1. Розвідзахід, збирання даних. Перша половина 2018 року – літо 2020-го.

За її словами, з першої половини 2018-го по літо 2020 року українська розвідка проводила розвідзаходи: документувала дані про найманців російських ПВК, які могли брати участь у боях на Донбасі. Для цього зробили сайт, подібний до сайту ПВК Мар, а найманців "вербували" нібито для охорони нафтових об'єктів у Сирії та Лівані.

Безугла каже, що цей захід було завершено успішно: було ідентифіковано 396 осіб, які представляли оперативний інтерес, а також по його закінченню запроваджено легенду, що "вербувальник" загинув у Сирії.

2. Спеціальний активний захід, спроба виманити та затримати найманців. Червень 2020-го

За її словами, влітку 2020-го Головне управління розвідки передало зібрані про найманців дані Службі безпеки України, після чого було запропоновано організувати "контрольоване переміщення" 33 із 396 осіб із Росії до країни, де їх можна було б затримати. Було ухвалено рішення щодо проведення спеціального активного заходу, іноземні спецслужби до нього не залучалися, запевнила нардеп.

Новий "вербувальник" від українських спецслужб почав "вербувати" найманців нібито на роботу до Венесуели. Було розроблено кілька сценаріїв виманювання такими маршрутами:

- Москва-Стамбул. Затримання за механізмом міжнародного співробітництва.

- Москва-Мінськ-Стамбул. Затримання за механізмом міжнародного співробітництва.

- Москва-Мінськ. У разі затримання у Білорусі – притягнення до відповідальності за механізмом міжнародного співробітництва.

- Посадка літака в Україні за одним із сценаріїв: одному із пасажирів стає погано, загроза теракту, примусова посадка.

ТСК дійшла опосередкованого висновку, що цей активний захід було відкладено з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не змогла точно встановити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відстрочку.

За її словами, ТСК не знайшла підтверджень того, що Зеленський давав розпорядження ГУР відстрочити активний захід. Також ТСК встановила, що Єрмак та міністр оборони Андрій Таран не мали повноважень надавати такі розпорядження.

Крім того, комісія встановила, що Зеленський говорив про найманців ПВК з на той момент президентом Білорусі Олександром Лукашенком після їхнього затримання під Мінськом.

Безугла додала, що в Росії та Білорусі могли знати про спецоперацію України. Зокрема, один із 33 найманців розповів про процес "вербування" ФСБ та ГУ ГШ ЗС РФ (екс-ГРУ). Нардепка зазначила, що одного із затриманих у Білорусі найманців не було депортовано до Росії.

Вона підкреслила, що ТСК не знайшла підтвердження, що витік інформації про спецоперацію міг статися в Україні.

ТСК дійшла висновку, що українські силовики та прокуратура зробили все необхідне для екстрадиції найманців із Білорусі, каже Безугла. Однак підготовка необхідних для екстрадиції документів відбулася після затримання членів ПВК у Білорусі, що призвело до втрати часу та могло негативно вплинути на процес екстрадиції.

Вона додала, що після затримання бойовиків Росія розпочала інформаційну спецоперацію, щоб подати роботу українських спецслужб та органів влади у негативному світлі, викликати внутрішню дестабілізацію та недовіру до влади в Україні.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради через зрив операції із затримання членів "ПВК Вагнера".