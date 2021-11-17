Проводив "зачистки" та стояв на блокпосту: ДПСУ затримала бойовика "ЛНР"

Фото: ДПСУ

Прикордонники Луганського загону затримали 32-річного громадянина України за участь у бойових діях у складі російсько-окупаційних військ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

"Чоловік у 2014 році увійшов до складу одного з підрозділів керованих Росією незаконних збройних формувань. В обов'язки затриманого входили огляд транспортних засобів й перевірка документів у осіб на блокпосту біля міста Первомайська Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що за вказівками російських кураторів бойовик здійснював розвідку та так звані "зачистки" місцевості. Згодом, як пояснив зловмисник, він, побоюючись за власне життя, залишив блокпост та втік на контрольовану українською владою територію.

ДПСУ направила до Національної поліції повідомлення про виявлення ознак злочину, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 260 ККУ "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та передали затриманого. Наразі відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР, тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, СБУ затримала на Донеччині колишню керівницю "відділу кадрів" бойовиків "ДНР".