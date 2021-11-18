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18 ноября 2021, 17:53

Верховная Рада разрешила пограничникам применять оружие

18 ноября 2021, 17:53
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Фото: из открытых источников
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Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Госпогранслужбы. За соответствующий законопроект №5232 во втором чтении проголосовал 271 нардеп на заседании в четверг, 18 ноября

Как пишет RegioNews, законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц.

Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, принудительного прекращения полета беспилотника, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Законопроект позволяет пограничникам использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Также пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника.

оружие пограничники Верховная Рада Госпогранслужба

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