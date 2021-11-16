У Верховній Раді офіційно створили міжфракційне об'єднання Разумкова "Розумна політика"

Фото: iз відкритих джерел

Відповідне оголошення зачитав перший віцеспікер Олександр Корнієнко, передає RegioNews із посиланням на LB.

Він також заявив, що один парламентар – Володимир Кабаченко ("Батьківщина") – відкликав свій підпис зі списку народних депутатів, які виявили бажання увійти до МФО.

Крім Разумкова, у списку значиться Володимир Козак ("Слуга народу"), Василь Мокан ("Слуга народу"), Роман Соха ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"), Неллі Яковлєва ("Слуга народу"), Оксана Дмитрієва ("Слуга народу"), Валерій Божик ("Слуга народу"), Дмитро Микиша ("Слуга народу", далі – СН), Артем Дмитрук (СН, тепер – позафракційний), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Олександр Бакумов (СН), Людмила Буймістер (позафракційна), Ольга Коваль (СН), Дарʼя Володіна (СН), Михайло Новіков (СН), Роман Бабій (СН), Аліна Загоруйко (СН), Костянтин Касай (СН), Дмитро Гурін (СН), Євген Петруняк (СН), Іван Юнаков (СН), Михайло Крячко (СН).

Народні депутати Василь Мокан, Ніколаєнко, Яковлєва, Дмитрієва, Саладуха, Коваль, Володіна, Новіков, Бабій, Загоруйко, Петруняк, Юнаков і Крячко пройшли в Раду за списками. За мажоритарними округами обрані Соха, Божик, Микиша, Воронько, Бакумов, Дмитрук, Буймістер, Касай, Гурін.

Після зняття Разумкова у жовтні з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу.

5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". Участь у ньому підтвердила виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

Джерела LB в СН прокоментували, що "об’єднань у нас дуже багато. По різноманітних напрямкам. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".

Сьогодні зі складу СН виключили також Дмитрука, який долучився до МФО, після його інтервʼю підсанкційному блогеру Шарію. Щодо Дмитрука і Буймістер депутати "Слуги народу" хочуть запустити виключення їх із профільних парламентських комітетів.

Як повідомлялося, ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков (фракція "Слуга народу") заявив про намір створити нову політичну силу.