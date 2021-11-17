В Україні вводять штрафи за продаж ліків дітям

Фото: iз відкритих джерел

Верховна Рада розглянула законопроект про встановлення відповідальності за продаж ліків дітям. Документ прийняли у другому читанні, "за" проголосували 315 депутатів

Як пише RegioNews, народні депутати підтримали в цілому законопроект про встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів малолітнім дітям (№5123-1).

У червні парламентарі прийняли цей законопроект за основу.

Продаж ліків малолітнім дітям, а також їх доставка кінцевому споживачеві - малолітній особі буде тягнути за собою накладення штрафу на особу, що здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачеві, на суму від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 гривень - 13 600 гривень).

Якщо правопорушення буде скоєно повторно протягом року, то штраф сягатиме від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13,6 тисяч гривень - 23,8 тисяч гривень).

Згідно з положеннями Цивільного кодексу, малолітнім вважається дитина, яка не досягла 14 років.