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26 жовтня 2021, 13:21 464

На Київщині припинили діяльність нарколабораторії та затримали членів наркоугруповання

26 жовтня 2021, 13:21 464
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Фото: Нацполіція
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Оперативники викрили групу наркодилерів, до складу якої входило четверо осіб, які збували наркотики та психотропи через віртуальні наркокрамниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Облаштували лабораторію з виготовлення амфетаміну на Київщині. Надалі розповсюджували заборонені речовини по всіх регіонах держави оптовими та дрібними партіями через поштові відправлення", - розповіли правоохоронці.

У результаті обшуків правоохоронці вилучили найбільшу в країні одиничну партію марок ЛСД, вартість якої за цінами "чорного" ринку становить понад 18 мільйонів гривень.

За попередніми даними, щомісяця підозрювані отримували до 1,5 мільйона гривень прибутку.

Організаторку та одного з чоловіків вже затримано. Після завершення слідчо-оперативних заходів буде надано правова оцінка діям інших учасників угруповання.

За скоєне їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області.

наркотики пошта затримання Лабораторія область

 
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