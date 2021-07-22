Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Зеленського щодо можливої держзради через "вагнерівців"

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Президентом України Володимиром Зеленським та його оточенням державної зради через зрив операції із затримання членів "ПВК Вагнера".

Про це пише Regionews з посиланням на Суспільне.

Заяву щодо вчинення злочину Зеленським до ДБР подала група осіб, серед яких екс-депутат Андрій Тетерук. Однак правоохоронці проігнорували її і тому заяники пішли до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР і вимогою почати розслідування.

Суд задовольнив скаргу у повному обсязі

"Суддя прийняв рішення зобов'язати ДБР вчинити так, як передбачає українське законодавство, а отже: нащу заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтю 112 "державна зрада" зареєструвати і внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань", — розповів один з заявників Андрій Тетерук

Попереднє засідання у справі було відкладене, оскільки на нього не прийшов слідчий ДБР.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року біля Мінська затримали 33 членів ПВК "Вагнера". Україна заявила, що серед "вагнерівців" є 28 осіб, причетних до військових злочинів на Донбасі і СБУ зібрала достатньо доказів. Офіс генпрокурора направив до Білорусі офіційний запит про екстрадиційний арешт затриманих "вагнерівців". Відповідь ОГПУ не отримав.

За тиждень після українського запиту Білорусь віддала 32 "вагнерівців" Росії. В Офісі президента сприйняли це "з прикрістю". Пізніше Путін назвав розміщення "вагнерівців" у Білорусі "спецоперацією США".

Влада тривалий час спростовувала причетність України до спецоперації, однак нещодавно Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю одному з телеканалів заявив, що попередив Лукашенка про "вагнерівців"