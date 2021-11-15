ВСК Верховной Рады не нашла общего между срывом задержания "вагнеровцев" и Зеленским

Фото: facebook.com/m.bezuhla

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) не нашла доказательств причастности президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака к срыву спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года

Об этом заявила председатель ВСК, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает RegioNews со ссылкой на liga.net.

Объявление промежуточного итога ВСК происходит на фоне обещания журналистов Bellingcat опубликовать свое расследование на этой неделе.

В начале брифинга Безуглая сказала, что вместо "спецоперация" корректно использовать термин "активный разведмероприятие". Версию, которую рассказала нардеп, можно поделить на две части.

1. Разведмероприятие сбора данных. Первая половина 2018 года-лето 2020-го.

По ее словам, с первой половины 2018-го по лето 2020 года украинская разведка проводила разведмероприятия: документировала данные о наемников российских ЧВК, которые могли участвовать в боях на Донбассе. Для этого сделали сайт, подобный сайту ЧВК Мар, а наемников "вербовали" якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане.

Безуглая говорит, что это мероприятие было завершено успешно: было идентифицировано 396 человек, представлявших оперативный интерес, а также по его окончанию введено легенду, что "вербовщик" погиб в Сирии.

2. Специальное активное мероприятие, попытка выманить и задержать наемников. Июнь 2020-го

По ее словам, летом 2020-го Главное управление разведки передало собранные о наемниках данные Службе безопасности Украины, после чего было предложено организовать "контролируемое перемещение" 33 из 396 человек из России в страны, где их можно было бы задержать. Было принято решение о проведении специального активного запада, иностранные спецслужбы к нему не привлекались, заверила нардеп.

Новый "вербовщик" от украинских спецслужб начал "вербовать наемников якобы на работу в Венесуэлу. Было разработано несколько сценариев выманивания такими маршрутами:

- Москва-Стамбул. Задержание по механизму международного сотрудничества.

- Москва-Минск-Стамбул. Задержание по механизму международного сотрудничества.

- Москва-Минск. В случае задержания в Беларуси – привлечение к ответственности по механизму международного сотрудничества.

- Посадка самолета в Украине по одному из сценариев: одному из пассажиров становится плохо, угроза теракта, принудительная посадка.

ВСК пришла к выводу, что эта активная мера была отложена с 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не смогла точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял решение об отсрочке.

По ее словам, ВСК не нашла подтверждений того, что Зеленский давал распоряжение ГУР отсрочить активное мероприятие. Также ВСК установила, что Ермак и министр обороны Андрей Таран не имели полномочий давать такие распоряжения.

Кроме того, комиссия установила, что Зеленский говорил о наемниках ЧВК с на тот момент президентом Беларуси Александром Лукашенко после их задержания под Минском.

Безуглая добавила, что в России и Беларуси могли знать о спецоперации Украины. В частности, один из 33 наемников рассказал о процессе "вербовки" ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ (экс-ГРУ). Нардепка отметила, что один из задержанных в Беларуси наемников не был депортирован в Россию.

Она подчеркнула, что ВСК не нашла подтверждения, что утечка информации о спецоперации могла произойти в Украине.

ВСК пришла к выводу, что украинские силовики и прокуратура сделали все необходимое для экстрадиции наемников из Беларуси, говорит Безуглая. Однако подготовка необходимых для экстрадиции документов состоялась после задержания членов ПГК в Беларуси, что привело к потере времени и могло негативно повлиять на процесс экстрадиции.

Она добавила, что после задержания боевиков Россия начала информационную спецоперацию, чтобы подать работу украинских спецслужб и органов власти в негативном свете, вызвать внутреннюю дестабилизацию и недоверие к власти в Украине.

Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева обязал государственное бюро расследований начать досудебное расследование относительно возможного совершения Президентом Украины Владимиром Зеленским и его окружением государственной измены из-за срыва операции по задержанию членов "ЧВК Вагнера".