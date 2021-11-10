Кабмін звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій
Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм, передає RegioNews.
Замість звільненого Чечоткіна виконуючим обов'язки керівника ДСНС призначений Сергій Крук.
Зазначимо, Крук народився 7 серпня 1977 року. Закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС, Київський національний університет внутрішніх справ. Доктор наук з держуправління. З жовтня 2014 року – начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області.
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