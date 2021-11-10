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10 листопада 2021, 18:44

Кабмін звільнив голову Державної служби з надзвичайних ситуацій

10 листопада 2021, 18:44
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Фото: iз відкритих джерел
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Кабінет Міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм, передає RegioNews.

Замість звільненого Чечоткіна виконуючим обов'язки керівника ДСНС призначений Сергій Крук.

Зазначимо, Крук народився 7 серпня 1977 року. Закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС, Київський національний університет внутрішніх справ. Доктор наук з держуправління. З жовтня 2014 року – начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів звільнив чотирьох заступників Міністра економіки.

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