Уряд звільнив голову Держекоінспекції Мальованого
Кабінет міністрів звільнив керівника Державної екологічної інспекції, а також його заступника
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За його словами, Кабінет міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції України. А також Віктора Канцурака - з посади заступника голови.
Відомо, що Мальованого призначили на посаду 20 травня 2020 року.
Нагадаємо, що сьогодні також Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасово виконувачем обов’язки міністра екології.
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