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03 листопада 2021, 18:02 217

Уряд звільнив голову Держекоінспекції Мальованого

03 листопада 2021, 18:02 217
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів звільнив керівника Державної екологічної інспекції, а також його заступника

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його словами, Кабінет міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції України. А також Віктора Канцурака - з посади заступника голови.

Відомо, що Мальованого призначили на посаду 20 травня 2020 року.

Нагадаємо, що сьогодні також Кабінет міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасово виконувачем обов’язки міністра екології.

інспекція Кабмін звільнення

 
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