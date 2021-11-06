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06 листопада 2021, 15:56 604

Кабмін скасував рішення про переможця конкурсу на посаду голови Державної податкової служби України

06 листопада 2021, 15:56 604
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів України скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України

Відповідний документ оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Кабмін скасував рішення про перемогу Євгена Олейнікова у конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України. Про це повідомило Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Ще 27 вересня Олейнікова було визначено переможцем конкурсу з результатом 11,23 бала. А 3 листопада це рішення було скасовано, - написав Гончаренко у Telegram.

Як повідомлялося, НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки Любченка, а також обшуки пройшли у в. о. голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

Згодом у СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками до Державної податкової служби: викрили у ДПС схему "покривання" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.

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