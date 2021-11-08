Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
Кабінет міністрів звільнив чотирьох заступників міністра економіки
Відповідні розпорядження оприлюднені на Урядовому порталі, пише RegioNews.
Згідно з документами, було звільнено:
- Гринюка Володимира Олексійовича - з посади першого заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Глущенко Світлану Володимирівну - з посади заступника міністра економіки (за власним бажанням);
- Голубицьку Крістіну Ігорівну - з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади");
- Лева Михайла Олександровича - з посади заступника міністра економіки (відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади").
Нагадаємо, що 4 листопада парламент призначив заступницю глави ОП Юлію Свириденко першою віцепрем'єр-міністеркою - міністеркою економіки.
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