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10 ноября 2021, 18:44

Кабмин уволил главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

10 ноября 2021, 18:44
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Фото: из открытых источников
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Кабинет министров уволил Николая Чечеткина с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм, передает RegioNews.

Вместо уволенного Чечеткина исполняющим обязанности руководителя ГСЧС назначен Сергей Крук.

Отметим, Крук родился 7 августа 1977 года. Закончил Харьковский институт пожарной безопасности МВД, Киевский национальный университет внутренних дел. Доктор наук по госуправлению. С октября 2014 года – начальник главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Ранее мы писали, что Кабинет министров уволил четырех заместителей министра экономики.

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