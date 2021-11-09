Оголошені підозри дев’ятьом експосадовцям, яких вважають членами злочинної групи на чолі з Януковичем
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович
Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.
Януковича та експосадовців підозрюють у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, які відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року:
у вчинені терористичного акту, щоб залякати населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;
у спричиненні протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та замахах на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;
у перевищені влади, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юросіб;
у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.
За даними слідства, унаслідок дій експосадовців у ці дні загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.
Підозру вручили:
міністру оборони України;
голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;
міністру внутрішніх справ та його заступнику;
начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;
тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;
заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві;
командиру "Беркуту", підпорядкованого ГУМВС України в Києві.
Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, також копії підозр передали їхнім захисникам.
Януковичу 5 листопада також повідомили про нову підозру як керівнику організованої злочинної групи.
Довідково
Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно об'єднані в одну велику "справу Майдану". Загалом у судах слухають майже 86 судових справ стосовно 176 людей.
Головні епізоди справи Майдану стосуються розгону студентів у ніч на 30 листопада 2013-го, незаконних дій силовиків під час акцій протесту 1 грудня і спроби розігнати Майдан у ніч на 11 грудня, а також убивств активістів протягом січня-лютого 2014 року.
За ці події до відповідальності вже притягнули щонайменше 343 людини, зокрема й керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів. Серед них — ексміністр внутрішніх справ України та його заступник, керівництво ГУ МВС України в Києві, а також виконавці з-поміж співробітників МОП "Беркут".
Як повідомлялося, 2 листопада ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України.