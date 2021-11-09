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09 листопада 2021, 16:44 8

Оголошені підозри дев’ятьом експосадовцям, яких вважають членами злочинної групи на чолі з Януковичем

09 листопада 2021, 16:44 8
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Фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру дев'ятьом колишнім посадовцям, яких вважають учасниками організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолював президент-втікач Віктор Янукович

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Януковича та експосадовців підозрюють у тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, які відбулися з 18 до 20 лютого 2014 року:

у вчинені терористичного акту, щоб залякати населення, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей;

у спричиненні протестувальникам тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивствах та замахах на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спецзасобів;

у перевищені влади, що супроводжувалось насильством, застосуванням зброї та спеціальних засобів, що спричинило тяжкі наслідки правам, інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юросіб;

у незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів.

За даними слідства, унаслідок дій експосадовців у ці дні загинули 76 людей та понад 800 отримали тілесні ушкодження.

Підозру вручили:

міністру оборони України;

голові СБУ та його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру;

міністру внутрішніх справ та його заступнику;

начальнику Головного управління – командувачу внутрішніх військ МВС України;

тимчасово виконувачу обов’язків начальника Головного управління МВС України в Києві;

заступнику начальника Головного управління – начальнику міліції громадської безпеки ГУМВС України в Києві;

командиру "Беркуту", підпорядкованого ГУМВС України в Києві.

Повідомлення про підозру надіслали на адреси останніх відомих місць проживання підозрюваних, також копії підозр передали їхнім захисникам.

Януковичу 5 листопада також повідомили про нову підозру як керівнику організованої злочинної групи.

Довідково

Усі злочини, скоєні під час Революції гідності, умовно об'єднані в одну велику "справу Майдану". Загалом у судах слухають майже 86 судових справ стосовно 176 людей.

Головні епізоди справи Майдану стосуються розгону студентів у ніч на 30 листопада 2013-го, незаконних дій силовиків під час акцій протесту 1 грудня і спроби розігнати Майдан у ніч на 11 грудня, а також убивств активістів протягом січня-лютого 2014 року.

За ці події до відповідальності вже притягнули щонайменше 343 людини, зокрема й керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів. Серед них — ексміністр внутрішніх справ України та його заступник, керівництво ГУ МВС України в Києві, а також виконавці з-поміж співробітників МОП "Беркут".

Як повідомлялося, 2 листопада ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України.

Раніше суд заочно арештував експрем'єра Азарова.

ДБР підозра чиновники справи Майдану Віктор Янукович

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