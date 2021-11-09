Объявлены подозрения девяти экс-чиновникам, которых считают членами преступной группы во главе с Януковичем
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении девяти бывшим чиновникам, которых считают участниками организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавлял президент-беглец Виктор Янукович
Об этом сообщает ГБР, передает RegioNews.
Януковича и экс-чиновников подозревают в тяжких и особо тяжких уголовных правонарушениях, которые произошли с 18 по 20 февраля 2014 года:
в совершении террористического акта, чтобы запугать население, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;
в причинении протестующим телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;
в превышении власти, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, повлекшем тяжкие последствия правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юрлиц;
в незаконном препятствовании организации и проведению митингов.
По данным следствия, в результате действий экс-чиновников в эти дни погибли 76 человек и более 800 получили телесные повреждения.
Подозрение вручили:
министру обороны Украины;
главе СБУ и его первому заместителю - руководителю Антитеррористического центра;
министру внутренних дел и его заместителю;
начальнику Главного управления - командующему внутренних войск МВД Украины;
временно исполняющему обязанности начальника Главного управления МВД Украины в Киеве;
заместителю начальника Главного управления-начальнику милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве;
командиру "Беркута", подчиненного ГУМВД Украины в Киеве.
Сообщение о подозрении прислали на адреса последних известных мест проживания подозреваемых, также копии подозрений передали их защитникам.
Януковичу 5 ноября также сообщили о новом подозрении как руководителю организованной преступной группы.
Справочно
Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "дело Майдана". Всего в судах слушают почти 86 судебных дел в отношении 176 человек.
Главные эпизоды дела Майдана, касающиеся разгона студентов в ночь на 30 ноября 2013-го, незаконных действий силовиков во время акций протеста 1 декабря и попытки разогнать Майдан в ночь на 11 декабря, а также убийств активистов в течение января-февраля 2014 года.
За эти события к ответственности уже привлекли по меньшей мере 343 человека, в том числе и руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений. Среди них — эксминистр внутренних дел и его заместитель, руководство ГУ МВД Украины в Киеве, а также исполнители из числа сотрудников МОП "Беркут".
Как сообщалось, 2 ноября ЕСПЧ начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины.