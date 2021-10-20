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20 жовтня 2021, 18:49 14

Суд заочно арештував експрем'єра Азарова

20 жовтня 2021, 18:49 14
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з відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора відправив під варту підозрюваного у державній зраді екс-прем’єра Миколу Азарова

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що справа стосується так званих "Харківських угод" про перебування Чорноморського флоту в Україні

"Колишній прем’єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документів вповноваженими посадовими особами. Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації. Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії експрем’єра України Миколи Азарова на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави. У подальшому такі дії сприяли окупації Криму Російською Федерацією", - зазначається у повідомленні

У бюро додають, що підозру у цій справі отримав і експрезидент Віктор Янукович.

Нагадаємо, що "Харківські угод" передбачали продовження базування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років. В обмін на це Україна отримала знижку на газ. У 2014 році угоди було денонсовано Держдумою РФ.

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