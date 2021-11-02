ЄСПЛ розпочав розгляд скарги Януковича проти України

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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду скаргу екс-президента України Віктора Януковича, який заявив про упереджене ставлення до нього українського правосуддя і відмову України розслідувати замахи на нього

Як пише RegioNews з посиланням на повідомлення ЄСПЛ скарга була подана в жовтні 2015 року. Восени 2021 року суд розпочав розгляд заяви Януковича і звернувся до уряду України з проханням письмово прокоментувати висунуті претензії.

У скарзі Янукович, крім іншого, заявляє про те, що в 2014 році стався ряд замахів на його життя. Йдеться про події 21 лютого 2014 року, коли невідомі намагалися силою затримати транспортні засоби, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Харкова. Кортеж, що пройшов через Київську, Черкаську, Полтавську та Харківську області, проїхав через п'ять блокпостів. На перших трьох блокпостах були зроблені спроби заблокувати автомобілі. На останніх двох блокпостах обстріляли машини. Були пошкоджені три машини і поранений солдат, що входив в ескорт, вказується в заяві Януковича.

Янукович також стверджує, що того ж дня на блокпосту біля Умані невідомі стріляли по автомобілях, що входили до складу кортежу, що прямував у бік Криму.

"Заявник не їхав з кортежами під час передбачуваних нападів", - вказується в оприлюдненому документі.

10 грудня 2014 року адвокат Януковича написав до низки державних органів, запитуючи, чи ведеться кримінальна справа про замах на життя екс-президента. Міністерство внутрішніх справ України відповіло 26 грудня 2014 року, заявивши, що воно не отримувало ніяких заяв або звітів про передбачувані замахи на життя Януковича в період з 21 лютого 2014 року по 23 лютого 2014 року і що ніякі дані не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 23 грудня 2014 року Київська обласна прокуратура підтвердила, що вона не здійснювала і не здійснює влади щодо будь-яких кримінальних справ, що стосуються передбачуваних замахів.

У скарзі екс-президент також повідомляє, що розслідування, яке проводиться проти нього в Україні, є занадто тривалим. Крім того, оскільки розслідування проводилося заочно, воно "не є ні незалежними, ні неупередженими", і стверджує, що судовий розгляд, за його відсутності, не був справедливим.

Янукович також вважає порушенням презумпції невинності засуджуючі заяви українських посадовців.