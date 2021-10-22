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22 жовтня 2021, 14:11 73

Контрабандисти, проти яких РНБО вводила санкції, відновлюють свою "роботу" - ДБР

22 жовтня 2021, 14:11 73
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Фото: з відкритих джерел
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У Державному бюро розслідувань заявили, що більшість осіб, щодо яких були накладені санкції, відновили свою протиправну діяльність шляхом перерозподілу контрабандних потоків

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні ДБР.

За оперативною інформацією, для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України "контрабандисти" залучили до своєї протиправної діяльності нові юридичні особи, які не увійшли до санкційних списків.

Так, співробітники ДБР отримали докази причетності до такої схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб щодо яких накладено санкції.

В ході слідчих дій були вилучені телефони, планшети й флеш-носії інформації, що мають значення для розслідування справи.

Крім цього ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами низки спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.

Нагадаємо, що санкції проти осіб, підозрюваних у контрабанді почали вводити навесні. Деякі з санкційного списку оскаржить рішення РНБО в судах.

ДБР санкції митниця розслідування контрабанда документ

 
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