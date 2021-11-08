15:58  08 листопада
МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
17:24  08 листопада
На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 21:56 4

Офіс президента хоче створити нову робочу підгрупу в ТКГ

08 листопада 2021, 21:56 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Офіс президента України виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика

Про це сказав на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров, передає RegioNews.

Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.

Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням осіб та відкриття КПВВ. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю над державним кордоном, - заявив він.

Никифоров зазначив, що створення цієї робочої підгрупи залежить від позиції російських представників в Тристоронній контактній групі.

Якщо Росія визнає мінські домовленості, то має погодитися, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - додав представник ОП.

Як повідомлялося, Резнікова вивели зі складу ТКГ.

Також відомо, що питання заміни Леоніда Кравчука в українській делегації в ТКГ наразі не порушується.

ТКГ мінські угоди Донбас перемовини РФ Офіс президента

На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
08 листопада 2021, 17:24
У Зеленського заявили про відсутність доказів щодо ескалації на Донбасі
07 листопада 2021, 18:22
Подальша робота "нормандського формату" під питанням, - речник Зеленського
07 листопада 2021, 16:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua