Офіс президента хоче створити нову робочу підгрупу в ТКГ

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Офіс президента України виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика

Про це сказав на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров, передає RegioNews.

Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.

Офіс президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням осіб та відкриття КПВВ. Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю над державним кордоном, - заявив він.

Никифоров зазначив, що створення цієї робочої підгрупи залежить від позиції російських представників в Тристоронній контактній групі.

Якщо Росія визнає мінські домовленості, то має погодитися, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - додав представник ОП.

Як повідомлялося, Резнікова вивели зі складу ТКГ.

Також відомо, що питання заміни Леоніда Кравчука в українській делегації в ТКГ наразі не порушується.