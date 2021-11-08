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08 ноября 2021, 21:56 2

Офис президента хочет создать новую рабочую подгруппу в ТКГ

08 ноября 2021, 21:56 2
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Фото из открытых источников
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Офис президента Украины выступает за создание новой рабочей подгруппы в рамках минской переговорной площадки

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

Новая подгруппа должна заниматься возвращением Украине контроля над участком границы вдоль оккупированного Донбасса.

Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над увольнением лиц и открытие КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей, - заявил он.

Никифоров отметил, что создание этой рабочей подгруппы зависит от позиции российских представителей в Трехсторонней контактной группе.

Если Россия признает Минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска", - добавил представитель ОП.

Как сообщалось, Резникова вывели из состава ТКГ.

Также известно, что вопрос замены Леонида Кравчука в украинской делегации в ТКГ пока не поднимается.

ТКГ минские соглашения Донбасс переговоры РФ Офис президента

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