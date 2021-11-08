Офис президента хочет создать новую рабочую подгруппу в ТКГ
Офис президента Украины выступает за создание новой рабочей подгруппы в рамках минской переговорной площадки
Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.
Новая подгруппа должна заниматься возвращением Украине контроля над участком границы вдоль оккупированного Донбасса.
Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над увольнением лиц и открытие КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей, - заявил он.
Никифоров отметил, что создание этой рабочей подгруппы зависит от позиции российских представителей в Трехсторонней контактной группе.
Если Россия признает Минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска", - добавил представитель ОП.
Как сообщалось, Резникова вывели из состава ТКГ.
Также известно, что вопрос замены Леонида Кравчука в украинской делегации в ТКГ пока не поднимается.