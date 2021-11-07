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Подальша робота "нормандського формату" під питанням, - речник Зеленського
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07 листопада 2021, 16:52 6

Подальша робота "нормандського формату" під питанням, - речник Зеленського

07 листопада 2021, 16:52 6
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Фото з відкритих джерел
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Подальша робота "нормандського формату" за участю України, Франції, Німеччини та Росії під питанням

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології на сході у рамках нормандського формату, пише RegioNews.

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам нормандський формат, його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію", - пояснив Никифоров.

Прессекретар глави держави додав, що наразі відповіді немає, "хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у "нормандському форматі"".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

Офіс президента Сергій Никифоров

 
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