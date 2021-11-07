Подальша робота "нормандського формату" під питанням, - речник Зеленського

Фото з відкритих джерел

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом", відповідаючи на запитання щодо можливості обговорення теми екології на сході у рамках нормандського формату, пише RegioNews.

"У мене зараз немає однозначної відповіді. Сам нормандський формат, його продовження - під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту в "нормандському форматі" на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок нормандського формату під великим питанням, що вже говорити про екологію", - пояснив Никифоров.

Прессекретар глави держави додав, що наразі відповіді немає, "хоча це дуже правильна тема для обговорення на високих рівнях у "нормандському форматі"".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.