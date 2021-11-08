На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Павлопіль окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність, - повідомляють у штабі.
У штабі додають, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомлялося, Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.
Також Верещук висловилася про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років.