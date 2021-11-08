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На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
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08 листопада 2021, 17:24 3

На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції

08 листопада 2021, 17:24 3
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Фото з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 122 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Павлопіль окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність, - повідомляють у штабі.

У штабі додають, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялося, Верещук готова їхати на окупований Донбас з офіційним візитом.

Також Верещук висловилася про повернення Донбасу та Криму: це не 25 років.

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