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07 листопада 2021, 18:22 10

У Зеленського заявили про відсутність доказів щодо ескалації на Донбасі

07 листопада 2021, 18:22 10
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Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський обговорював з командуванням Збройних сил інформацію про стягування російських військ до українського кордону. Військові не змогли підтвердити цю інформацію

Як пише RegioNews, про це сказав прессекретар глави держави Сергій Никифоров в ефірі телеканалу "Дом".

За словами Никифорова, в українському Міністерстві оборони такі повідомлення про нарощення присутності російських військ називають "елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського" та не підтверджують їх.

"Президент провів селекторну нараду, яка переважно була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися й інші моменти, зокрема питання безпеки. Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", — розповів він.

Никифоров зазначив, що залишається відкритим питання, чи правдива ця інформація, яку поширюють американські ЗМІ, та навіщо вони її поширюють.

"Але Офіс президента на цей час не має жодної підтверджуючої інформації", — наголосив представник Банкової.

Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що на Донбасі збільшилась активність бойовиків - окупанти нібито стягували знову військову техніку до кордонів.

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