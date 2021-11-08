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08 листопада 2021, 20:59 5

Закон про реформу СБУ Рада планує ухвалити ще цього місяця – нардеп

08 листопада 2021, 20:59 5
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада планує у листопаді ухвалити у другому читанні законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалень організаційно-правових засад діяльності СБУ

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У листопаді ми плануємо його проголосувати. Зараз якраз опрацьовуємо можливість винести його на голосування протягом найближчих трьох пленарних тижнів, які будуть відповідно до зміненого календарного плану сесії, — сказала Безугла в коментарі агентству.

Законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону про СБУ Верховна Рада прийняла за основу 28 січня.

Як повідомлялося, 8 липня Комітет Ради рекомендував ухвалити в цілому законопроект про реформу СБУ.

реформа СБУ законопроєкт Верховна Рада голосування Мар'яна Безугла

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