У центрі Харкова за підозрою у шпигунстві затримали в'єтнамця - адвокат
У Харкові на проспекті Науки сьогодні, 5 листопада, працівники СБУ провели затримання підозрюваного в злочині за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство)
Про це повідомляє Depo.Харків з підтвердженням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.
Фото з місця затримання також опублікував харківський адвокат Олександр Шадрін. За його даними затриманий – в’єтнамець.
У коментарях до допису він додав, що правоохоронці вивчають телефон затриманого, дивляться контакти.
Як повідомлялося, раніше на Волині СБУ спіймала шпигуна білоруського КДБ.
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