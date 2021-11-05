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05 листопада 2021, 14:13 844

У центрі Харкова за підозрою у шпигунстві затримали в'єтнамця - адвокат

05 листопада 2021, 14:13 844
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У Харкові на проспекті Науки сьогодні, 5 листопада, працівники СБУ провели затримання підозрюваного в злочині за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство)

Про це повідомляє Depo.Харків з підтвердженням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Фото з місця затримання також опублікував харківський адвокат Олександр Шадрін. За його даними затриманий – в’єтнамець.

У коментарях до допису він додав, що правоохоронці вивчають телефон затриманого, дивляться контакти.

Як повідомлялося, раніше на Волині СБУ спіймала шпигуна білоруського КДБ.

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