У центрі Харкова за підозрою у шпигунстві затримали в'єтнамця - адвокат

У Харкові на проспекті Науки сьогодні, 5 листопада, працівники СБУ провели затримання підозрюваного в злочині за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство)

Про це повідомляє Depo.Харків з підтвердженням на джерело в правоохоронних органах, передає RegioNews.

Фото з місця затримання також опублікував харківський адвокат Олександр Шадрін. За його даними затриманий – в’єтнамець.

У коментарях до допису він додав, що правоохоронці вивчають телефон затриманого, дивляться контакти.

Як повідомлялося, раніше на Волині СБУ спіймала шпигуна білоруського КДБ.