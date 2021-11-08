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08 ноября 2021, 20:59 5

Закон о реформе СБУ Рада планирует принять еще в этом месяце - нардеп

08 ноября 2021, 20:59 5
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада планирует в ноябре принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ

Об этом сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынести его на голосование в течение ближайших трех пленарных недель, которые будут в соответствии с измененным календарным планом сессии, — сказала Безуглая в комментарии агентству.

Законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

Как сообщалось, 8 июля Комитет Рады рекомендовал принять в целом законопроект о реформе СБУ.

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