Розслідування: Михайло Кириєвський видає себе за помічника глави ОП

Михайло Кириєвський з дружиною

Журналісти виявили шахрая, який видає себе за помічника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Ним виявився Михайло Кириєвський, чиє ім'я було знайдене за допомогою OSINT - розслідування.

Як повідомляє видання "Петро і Мазепа", Кириєвський (раніше відомий як Михайло Курочка, але згодом змінив прізвище) облаштував схему з обману підприємців, діючи разом зі своєю дружиною.

Виявилася зачіпка в результаті моніторингу мережі: там є підроблені списки помічників і заступників Андрія Єрмака, які широко розтиражовані в ЗМІ. При порівнянні їх з офіційними даними і знайшовся Кириєвський, який з'явився в списку відразу після Михайла Подоляка.

За допомогою таких проплачених публікацій зловмисник видавав себе за чиновника і зближувався з бізнесменами, після чого вимагав гроші в обмін на "допомогу". У цьому йому допомагали знайомства, завдяки яким Михайло Кириєвський отримував доступ до офіційних заходів, на яких і шукав жертв.

Фігурант розслідування не приховує нарочито багатий спосіб життя, хоча офіційно є безробітним і побував у розшуку. Журналісти наводять приклади: тільки цього року Кириєвський здійснював адміністративні порушення, щоразу на новій іномарці (Nissan Patrol і Toyota Land Cruiser). При цьому навіть не виправив негативну кредитну історію в двох українських банках.