Розслідування: Михайло Кириєвський видає себе за помічника глави ОП
Журналісти виявили шахрая, який видає себе за помічника глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Ним виявився Михайло Кириєвський, чиє ім'я було знайдене за допомогою OSINT - розслідування.
Як повідомляє видання "Петро і Мазепа", Кириєвський (раніше відомий як Михайло Курочка, але згодом змінив прізвище) облаштував схему з обману підприємців, діючи разом зі своєю дружиною.
Виявилася зачіпка в результаті моніторингу мережі: там є підроблені списки помічників і заступників Андрія Єрмака, які широко розтиражовані в ЗМІ. При порівнянні їх з офіційними даними і знайшовся Кириєвський, який з'явився в списку відразу після Михайла Подоляка.
За допомогою таких проплачених публікацій зловмисник видавав себе за чиновника і зближувався з бізнесменами, після чого вимагав гроші в обмін на "допомогу". У цьому йому допомагали знайомства, завдяки яким Михайло Кириєвський отримував доступ до офіційних заходів, на яких і шукав жертв.
Фігурант розслідування не приховує нарочито багатий спосіб життя, хоча офіційно є безробітним і побував у розшуку. Журналісти наводять приклади: тільки цього року Кириєвський здійснював адміністративні порушення, щоразу на новій іномарці (Nissan Patrol і Toyota Land Cruiser). При цьому навіть не виправив негативну кредитну історію в двох українських банках.