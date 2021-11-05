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05 листопада 2021, 14:32 210

У Києві проводять обшуки у комунальників у справі про розкрадання грошей на ремонті школи

05 листопада 2021, 14:32 210
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Фото з відкритих джерел
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У Києві проводять обшуки в приміщенні КП "Спецжитлфонд" у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт будівлі освітнього закладу

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у 2019 році "Спецжитлофонд" проводив державну закупівлю на комплекс ремонтних робіт, а саме підготовчі роботи з утеплення фасаду, демонтажні роботи, тинькування, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи з оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонтні роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу на загальну суму понад 16 млн грн.

Під час розслідування встановлено, що по завершенню робіт до офіційних документів внесли неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно з експертизою, сума завищень складає близько мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині викрили масштабну схему з розкрадання мільйонів гривень оборонного підприємства.

обшук школа розслідування

 
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