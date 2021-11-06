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06 ноября 2021, 18:13 112

Расследование: Михаил Кириевский выдает себя за помощника главы ОП

06 ноября 2021, 18:13 112
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Михаил Киреевский с женой
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Журналисты обнаружили мошенника, выдающего себя за помощника главы Офиса Президента Андрея Ермака. Им оказался Михаил Кириевский, чье имя было найдено при помощи OSINT-расследования.

Как сообщает издание "Петр и Мазепа”, Кириевский (ранее известный как Михаил Курочка, но впоследствии сменивший фамилию) обустроил схему по обману предпринимателей, действуя вместе со своей женой.

Обнаружилась зацепка в результате мониторинга сети: там есть поддельные списки помощников и заместителей Андрея Ермака, которые широко растиражированы в СМИ. При сравнении их с официальными данными и нашелся Кириевский, который, появился в списке сразу после Михаила Подоляка.

С помощью таких проплаченных публикаций злоумышленник выдавал себя за чиновника и сближался с бизнесменами, после чего требовал деньги в обмен на "помощь”. В этом ему помогали знакомства, благодаря которым Михаил Кириевский получал доступ к официальным мероприятиям, на которых и искал жертв.

Фигурант расследования не скрывает нарочито богатый образ жизни, хотя официально является безработным и побывал в розыске. Журналисты приводят примеры: только в этом году Кириевский совершал административные нарушения, каждый раз на новой иномарке (Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser). При этом даже не исправил негативную кредитную историю в двух украинских банках.

Офис президента расследование фейк мошенники мониторинг

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