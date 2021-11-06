Кабмин отменил решение о победителе конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы Украины

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Соответствующий документ обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Кабмин отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщило Управление обеспечения деятельности Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Еще 27 сентября Олейников был определен победителем конкурса с результатом 11,23 балла. А 3 ноября это решение было отменено, - написал Гончаренко в Telegram.

Как сообщалось, НАБУ пришло с обыском к министру экономики Любченко, а также обыски прошли у и. о. председателя Государственной налоговой службы Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.

Впоследствии в СБУ объяснили, почему пришли с обысками в Государственную налоговую службу: ДПС уличили в схему "покрывания" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.