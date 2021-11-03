У СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками до Державної податкової служби

Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили у Державній податковій службі схему "покривання" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Для отримання доказів протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків у Державній податковій службі, її регіональних підрозділах, а також за місцями проживання фігурантів провадження.

В ході обшуків виявлено та вилучено документи, які підтверджують, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.

Раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка. Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.