Уряд призначив тимчасового очільника Держекоінспекції
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції
Як пише RegioNews, посилаючись на "Урядовий портал", ним став Дмитро Заруба.
Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо. що 3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ. Також було звільнено Віктора Канцурака з посади заступника голови.
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