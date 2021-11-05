Уряд призначив тимчасового очільника Держекоінспекції

04 листопада 2021

Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість

​​​​​​​Ціла серія останніх електоральних замірів говорить не лише про загрозу для другого президентського терміну Володимира Зеленського. Ключовим є те, що і в без того різномастій монокоаліції в насл...