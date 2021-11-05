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05 листопада 2021, 10:16 106

Уряд призначив тимчасового очільника Держекоінспекції

05 листопада 2021, 10:16 106
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів призначив тимчасово виконувача обов'язків голови Державної екологічної інспекції

Як пише RegioNews, посилаючись на "Урядовий портал", ним став Дмитро Заруба.

Заруба працював першим заступником голови Держекоінспекції з лютого 2021 року.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної екологічної інспекції України, виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на першого заступника голови зазначеної Інспекції Зарубу Дмитра Васильовича", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо. що 3 листопада Кабмін звільнив Андрія Мальованого з посади голови ДЕІ. Також було звільнено Віктора Канцурака з посади заступника голови.

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