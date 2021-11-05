Кабмін призначив тимчасового голову Держмитниці
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної митної служби. Ним став В'ячеслав Демченко
Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження уряду.
"Покласти тимчасово з 5 листопада 2021 року до призначення в установленому порядку голови Державної митної служби України виконання обов’язків голови Державної митної служби України на директора департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил зазначеної Служби Демченка Вячеслава Вадимовича", - йдеться в документі.
Відомо, що Демченко прийшов на заміну Павлу Рябікіну, який отримав пропозицію зайняти урядове крісло у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості.
Раніше повідомлялося, що уряд призначив тимчасового очільника Держекоінспекції.