НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки Любченка

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Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка, який напередодні подав у відставку

Про це повідомляє "Слідство.Інфо.", передає RegioNews.

Зазначається, що обшуки можуть бути пов’язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

У СБУ та НАБУ утрималися від коментарів.

Нагадаємо, 2 листопада міністр економіки України Олексія Любченко подав у відставку. Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.