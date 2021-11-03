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03 листопада 2021, 12:16 10

НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки Любченка

03 листопада 2021, 12:16 10
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Фото: з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка, який напередодні подав у відставку

Про це повідомляє "Слідство.Інфо.", передає RegioNews.

Зазначається, що обшуки можуть бути пов’язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.

Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

У СБУ та НАБУ утрималися від коментарів.

Нагадаємо, 2 листопада міністр економіки України Олексія Любченко подав у відставку. Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.

обшуки НАБУ СБУ розслідування податки

 
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