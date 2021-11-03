НАБУ прийшло з обшуком до міністра економіки Любченка
Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Олексія Любченка, який напередодні подав у відставку
Про це повідомляє "Слідство.Інфо.", передає RegioNews.
Зазначається, що обшуки можуть бути пов’язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків.
Також обшуки проходять у виконуючого обов'язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.
У СБУ та НАБУ утрималися від коментарів.
Нагадаємо, 2 листопада міністр економіки України Олексія Любченко подав у відставку. Відповідна заява зареєстрована в Апараті Верховної Ради України.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині