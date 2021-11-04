Обрання нового голови Закарпатської облради перенесли на 6 листопада

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне,Закарпаття, передає RegioNews.

За таке рішення віддали свої голоси 34 депутати при 33 мінімально необхідних. Ні "Слуг народу", ні угорської партії КМКС, ні "За майбутнє" в залі не було.

Більшість тут на сьогодні складається з фракцій "Рідного Закарпаття", "Команди А.Балоги", "Батьківщини", "Європейської солідарності" та ОПЗЖ.

За словами депутата Володимира Чубірка, таке рішення прийняли, аби об'єднати Закарпатську обласну раду і провести сесію разом з усіма фракціями — "Слуга Народу", "КМКС Партія угорців України" та "За майбутнє".

6 листопада на сесії планують обрати нового голову облради.

Ми зробили виважене рішення, щоб не викидати з політичного процесу ні представників "Партії угорців України", ні "Слуг народу", ні "За майбутнє". Для того, щоб не розривати зал, не напружувати ситуацію в області, — зазначив Володимир Чубірко.

Таким чином нового голову мають обрати в суботу. За умови, що наступну сесію знову не перенесуть.

Як повідомлялося, 1 листопада поліція опечатала кабінети чиновників Закарпатської облради через втручання в роботу комп'ютерної системи.

Раніше, 28 жовтня, Закарпатська облрада звільнила свого очільника.