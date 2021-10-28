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28 жовтня 2021, 15:51 11

Закарпатська облрада звільнила свого очільника

28 жовтня 2021, 15:51 11
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з відкритих джерел
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Депутати Закарпатської облради на сесії у четвер 28 жовтня проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу"

Як пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net за 10 хвилин до запланованого початку засідання на сайті Ради опублікували розпорядження її голови Олексія Петрова про перенесення сесії на 29 листопада. Однак депутати, які зібралися у сесійному залі, самостійно розпочали реєстрацію, обрали головуючого та відкрили сесію. У залі зареєструвалося 36 депутатів.

Засідання очолив депутат Володимир Чубірко ("Рідне Закарпаття"), до порядку денного внесли проект рішення про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексія Петрова ("Слуга народу"), за який проголосували майже всі присутні – 35 голосів із 36

45-річний Олексій Петров - кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО.

З 2017 по 2019 рік він очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

У грудні 2020 року був обраний головою Закарпатської обласної ради.

СБУ АТО облрада депутати

 
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